Моуринью прокомментировал информацию о возможном переходе Роналду в «Фенербахче»

Главный тренервысказался о слухах о том, что в турецкий клуб может перебраться португальский форвард

«Криштиану может приехать в Стамбул, чтобы поесть, потому что этот город находится на полпути между Саудовской Аравией и Португалией. Также Роналду может сесть на свой частный самолёт с целью навестить своего старого друга Жозе Моуринью. Тогда мы сможем поесть в моём отеле.

Что касается тех, кто говорит, что он будет играть за "Фенербахче", то они либо не понимают, что пишут, либо довольны нелепыми новостями, которые распространяют», — приводит слова Моуринью Fanatik.