Ломаев: Будто у меня плечо выбило, когда я отбивал пенальти

Голкипервысказался о своей травме, полученной в матче против(2:1).

«Здоровье… Думаю, что нормально. Сейчас съезжу на снимки. Наконец мы выиграли. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня поддерживали.

Пенальти? Гадал, конечно. Уткин моего года, я плюс‑минус понимал, куда он будет бить.

Повреждение? Не понял, как будто у меня плечо выбило, когда я отбивал. Вся команда молодцы, мы добились важной победы. Думаю, это нормально, когда есть такая борьба в таком матче. Буду только болеть за команду, чтобы она набирала очки», — цитирует Ломаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Команда Игоря Осинькина поднялась в турнирной таблице на 12-е место — 15 очков. «Ахмат» остался на 15-й строчке — 9 очков.