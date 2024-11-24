Биджиев: Ничья — закономерный результат

Главный тренер махачкалинскогоподвел итог матча против(0:0).

«Мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. Могли и проиграть, хорошо сыграл наш вратарь в конце матча. Думаю, что тут превалировало то, что игра была важной для обеих команд. Матч получился закрытым.

Ребята вышли очень собранными, команда действовала сконцентрированно. Нам не хватило больше движения впереди, создания моментов. Арбитр сегодня отработал нормально, а там уже специалисты разберутся. Ничья — закономерный результат», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 16 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» также с 16 баллами — 11-е.