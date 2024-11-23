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    «Марсель» разобрался с «Лансом»

    «Ланс» — «Марсель»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ланс Марсель
    В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде победил «Ланс» со счетом 3:1.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    На голы Валентина Ронжье, Луиса Энрике и Пьера Хейбьерга хозяева ответили лишь забитым мячом Анжело Фюльжени.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Марсель 1:3
    Голы: 0:1 Валентин Ронжье (49'), 0:2 Луис Энрике (57'), 1:2 Анжело Фюльжини (80'), 1:3 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (89') Ланс: Брис Самба, Маланг Сарр (Анасс Зарури, 69'), Кевин Дансо, Факундо Медина, Дейер Мачадо, Пшемыслав Франковски, Адриен Томассон (Анди Диуф, 58'), Давид Кошта (Нейл Эль-Айнауи, 58'), Флорьян Сотока (Реми Лабо Ласкари, 58'), Hamzat Ojediran (Анжело Фюльжини, 78'), M'Bala Nzola Марсель: Херонимо Рульи, Улиссес Гарсия, Леонардо Балерди, Мэйсон Гринвуд (Jonathan Rowe, 82'), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Валентин Ронжье (Билал Надир, 78'), Жоффрей Кондогбиа, Луис Энрике, Ниль Мопе (Элье Ваи, 90'), Amir Murillo Предупреждения: Валентин Ронжье (19'), Пшемыслав Франковски (37'), Жоффрей Кондогбиа (66'), Дейер Мачадо (74'), Кевин Дансо (83'), Улиссес Гарсия (90 + 1')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Марсель» смог набрать 23 очка и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «Ланса» осталось 17 баллов и восьмое место.

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