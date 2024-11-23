«Ланс» — «Марсель»: счет матча 1:3, обзор голов

«Марсель» Фото: globallookpress.com
На голы Валентина Ронжье, Луиса Энрике и Пьера Хейбьерга хозяева ответили лишь забитым мячом Анжело Фюльжени.
Футбол. Франция. Лига 1
Ланс — Марсель 1:3
Голы: 0:1 Валентин Ронжье (49'), 0:2 Луис Энрике (57'), 1:2 Анжело Фюльжини (80'), 1:3 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (89') Ланс: Брис Самба, Маланг Сарр (Анасс Зарури, 69'), Кевин Дансо, Факундо Медина, Дейер Мачадо, Пшемыслав Франковски, Адриен Томассон (Анди Диуф, 58'), Давид Кошта (Нейл Эль-Айнауи, 58'), Флорьян Сотока (Реми Лабо Ласкари, 58'), Hamzat Ojediran (Анжело Фюльжини, 78'), M'Bala Nzola Марсель: Херонимо Рульи, Улиссес Гарсия, Леонардо Балерди, Мэйсон Гринвуд (Jonathan Rowe, 82'), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Валентин Ронжье (Билал Надир, 78'), Жоффрей Кондогбиа, Луис Энрике, Ниль Мопе (Элье Ваи, 90'), Amir Murillo Предупреждения: Валентин Ронжье (19'), Пшемыслав Франковски (37'), Жоффрей Кондогбиа (66'), Дейер Мачадо (74'), Кевин Дансо (83'), Улиссес Гарсия (90 + 1')
«Марсель» смог набрать 23 очка и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе «Ланса» осталось 17 баллов и восьмое место.