Албания уступила Украине, Чехия обыграла Грузию в Лиге наций

Подошли к концу два матча 6-го тура в Лиге наций В в группе 1.

Албания уступила на своем поле Украине со счетом 1:2.

Уже к десятой минуте гости выигрывали с разницей в два мяча после точных ударов Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Албанцы смогли забить единственный мяч только на 75-й минуте, с пенальти отличился Надим Байрами.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Албания — Украина 1:2 Голы: 0:1 Александр Зинченко (5'), 0:2 Роман Яремчук (10'), 1:2 Недим Байрами (пенальти) (75') Албания: Томас Стракоша, Иван Балью, Ардиан Исмайли, Арлинд Айети, Марио Митай, Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани (Индрит Туци, 76'), Казим Лячи (Taulan Sulejmanov, 90'), Ясир Асани (Недим Байрами, 46'), Мирлинд Даку (Мюрто Узуни, 46'), Эрнест Мучи (Арбер Ходжа, 51') Украина: Даниэль Бырлиджа, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля (Oleksii Sych, 76'), Георгий Судаков, Александр Зинченко (Николай Шапаренко, 69'), Роман Яремчук (Артем Довбик, 76'), Михаил Мудрик (Максим Таловеров, 85'), Алексей Гуцуляк (Александр Евгеньевич Назаренко, 85'), Ivan Kalyuzhnyi Предупреждения: Недим Байрами (69'), Марио Митай (79'), Индрит Туци (80'), Артем Довбик (80')

Календарь и таблица Лиги наций

Чехия обыграла Грузию — 2:1

На третье минуте счет открыл Павел Сулк, в середине первого тайма увеличил преимущество Адам Гложек.

Грузины смогли лишь сократить отставание в счете на 60-й минуте после года Жоржа Микаутадзе.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Чехия — Грузия 2:1 Голы: 1:0 Павел Шульц (3'), 2:0 Адам Гложек (24'), 2:1 Жорж Микаутадзе (60') Чехия: Матей Коварж, Томаш Голеш, Вацлав Емелка, Ян Борил, Владимир Цоуфаль, Лукаш Черв, Алекс Краль, Павел Шульц (Ян Кухта, 88'), Вацлав Черны (Лукаш Провод, 57'), Ян Климент (Моймир Хитил, 57'), Адам Гложек (Ондржей Лингр, 73') Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе (Георгий Гочолеишвили, 79'), Лаша Двали, Гурам Кашия, Георгий Гвелесиани (Зурико Давиташвили, 36'), Хвича Кварацхелия, Георгий Кочорашвили, Отар Китеишвили (Анзор Меквабишвили, 60'), Георгий Чакветадзе (Буду Зивзивадзе, 61'), Жорж Микаутадзе (Саба Лобжанидзе, 79') Предупреждения: Лаша Двали (23'), Жорж Микаутадзе (35'), Лука Лочошвили (62'), Томаш Голеш (67'), Алекс Краль (75'), Владимир Цоуфаль (90 + 4'), Хвича Кварацхелия (90 + 4'), Моймир Хитил (90 + 4'), Ян Кухта (90 + 6'), Гурам Кашия (90 + 6')

Чехия выиграла этот квартет 11 очками и теперь будет играть в Лиге наций А. Украина (8) сыграет в стыках с командой из Лиги наций А, Грузия (7) с командой из Лиги наций С, а Албания опускается дивизионом ниже.