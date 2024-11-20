Карпин: Хочется проверить себя на фоне таких соперников, как Сербия и Камерун

Главный тренер сборной Россиипосле победы над(4:0) рассказал о своих ожиданиях от 2025 года.

«Ждем матчей, чтобы они были во все паузы. Желательно по два. Чтобы не было ураганов, кто согласился — все‑таки доезжали, или мы приезжали туда.

Понятно, что хотелось бы проверить себя на фоне других соперников, таких как Камерун, Сербия. Чтобы посмотреть, как выглядят наши футболисты на этом уровне, потому что у всех есть этот вопрос.

Да, мы здесь играем с этими командами, но остается вопрос, как мы будем выглядеть на фоне соперников выше классом.

Игра с Камеруном и, к сожалению, с Сербией не дала ответ на этот вопрос, потому что было удаление», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».