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    Генсек РФС: Неверно говорить, что Россия не сыграет в отборе на ЧМ-2026

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ЧМ-2026 УЕФА ФИФА
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о шансах сборной России принять участие в отборочном турнире ЧМ-2026.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Ранее сообщалось, что Россию не допустят к участию в квалификации ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

    «Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп.

    Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет. Мы изначально реалистично оценивали шансы, но всегда говорили, что будем вести переговоры до последнего момента — до непосредственного начала отборочного цикла. Вот когда игры начнутся, уже будет стабильное соревнование, и заявить туда кого‑то дополнительно уже будет невозможно.

    Что касается жеребьевки, безусловно, это важный момент. Но это не означает, что работу по нашему допуску мы с коллегами из УЕФА прекратим.

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    • Ответ УЕФА на этот вопрос очень простой и формальный, они все время его используют. УЕФА пишет, что в соответствии с решением исполкома Россия отстранена от участия в международных соревнованиях до особого распоряжения.

    Напомню, что я являюсь членом комитета УЕФА по соревнованиям сборных команд. Все документы, которые рассматривает комитет, в части официальных соревнований содержат отметку: количество стран‑участниц национальных ассоциаций УЕФА — 55, количество стран‑участниц соревнований — 54. С примечанием о решении исполкома», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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