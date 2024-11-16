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    Турция и Уэльс сыграли вничью, Исландия обыграла Черногорию

    Турция — Уэльс: счет матча 0:0, обзор

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    В матче пятого тура Лиги наций сборные Турции и Уэльса сыграли вничью.

    Кенан Йылдыз
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    Кенан Йылдыз

    Команды так и не смогли забить в ворота друг друга.

    Лига наций. 5-й тур
    Турция — Уэльс 0:0 (0:0, 0:0)
    Турция: Гюнок, Эльмали (Челик, 75), Бардакджи, Демирал, Мюльдюр, Гюлер (Айхан, 86), Йылмаз (Унал, 65), Чалханоглу (Юксек, 46), Кекчю, Акгюн, АктюркоглуУэльс: Дарлоу, Уильямс, Дэвис, Родон, Робертс, Джеймс (Брукс, 73), Шиэн, Томас (Каллен, 72), Уилсон, Джонсон (Кумас, 90), Харрис (Джеймс, 46)Предупреждения: Джонсон (9), Бардакджи (63), Родон (87)

    Календарь и таблица Лиги наций

    В параллельной игре сборная Исландии на выезде одолела команду Черногории со счетом 2:0.

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Орри Оскарссон и Исак Йоханессон.

    Лига наций. 5-й тур
    Черногория — Исландия 0:2 (0:0, 0:2)
    Голы: 0:1 — 74 Оускарссон, 0:2 — 88 ЙоуханнессонЧерногория: Nikić, Радунович, Шипчич, Вуячич, Марушич, Бакич (Лончар, 74), Янкович, Йовович, Радулович (Куч, 46), Цамай (Мугоша, 69), КрстовичИсландия: Вальдимарссон, Томассон, Ингасон, Фридрикссон, Гуннарссон (Паульссон, 20), Торстейнссон (Эллертссон, 68), Траустасон, Тоурдарсон (Йоуханнессон, 68), Гудмундссон, Гудьонсен, Оускарссон (Виллумссон, 90)Предупреждения: Томассон (43), Янкович (57), Радунович (66), Марушич (66), Оускарссон (72), Гудьонсен (73), Вуячич (73)

    Таким образом, турнирный расклад после этих игр следующий: Турция (11) — первая, Уэльс (9) — второй, Исландия (7) — третья, Черногория (0) — последняя.

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