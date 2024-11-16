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    Мусиала: Моя цель — «Золотой мяч»

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    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о возможном выигрыше «Золотого мяча».

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Да, это моя цель. Когда растешь и видишь Лионеля Месси и Криштиану Роналду с этим трофеем в руках, каждому игроку хочется добиться того же в какой-то момент.

    Но главное — не подвергать себя давлению, а просто играть и стараться выигрывать титулы с "Баварией" и сборной. Тогда, возможно, однажды появится возможность стать лучшим футболистом мира», — цитирует Мусиалу RND.

    Напомним, что в этом году «Золотой мяч» достался полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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