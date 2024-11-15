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    На матче Россия — Бруней ожидается аншлаг

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Брунея Товарищеские матчи Болельщики
    Стало известно, сколько болельщиков посетят предстоящий товарищеский матч сборной России против Брунея.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    На игре между сборными России и Брунея, которая пройдет в Краснодаре, ожидается более 30 000 болельщиков.

    «В продаже на данный момент остается совсем небольшое количество билетов. Ожидаем, что на матч придут более 30 тысяч зрителей», — сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

    Вместимость стадиона «Краснодар» составляет 33 179 зрительских мест.

  • Россия — Бруней. Онлайн
  • Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Бруней
  • Сегодня

    • Матч Россия — Бруней состоится 15 ноября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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