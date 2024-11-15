На матче Россия — Бруней ожидается аншлаг

Стало известно, сколько болельщиков посетят предстоящий товарищеский матч сборнойпротив

На игре между сборными России и Брунея, которая пройдет в Краснодаре, ожидается более 30 000 болельщиков.

«В продаже на данный момент остается совсем небольшое количество билетов. Ожидаем, что на матч придут более 30 тысяч зрителей», — сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

Вместимость стадиона «Краснодар» составляет 33 179 зрительских мест.

Матч Россия — Бруней состоится 15 ноября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.