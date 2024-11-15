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    Сборная России забила 11 безответных голов Брунею

    Россия — Бруней: счет матча 11:0, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Брунея
    Сборная России разгромила Бруней (11:0) в рамках товарищеского поединка.

    Иван Обляков — игрок сборной России
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    Иван Обляков — игрок сборной России

    В 1-м тайме хозяева забили 4 безответных гола. Дублем отметился Иван Обляков, который отметился голами на 1-й и 29-й минутах.

    На 7-й минуте защитник Брунея Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. Уже на 10-й минуте отличился Евгений Морозов.

    Во 2-м тайме сборная России забила еще 7 мячей. Отличились Лечи Садулаев на 48-й минуте, Никита Кривцов на 57-й минуте, Тамерлан Мусаев на 62-й минуте, Андрей Мостовой на 67-й минуте, Алексей Батраков на 79-й минуте и Арсен Адамов на 88-й минуте.

    Также на 73-й минуте защитник Брунея Вафи Аминуддин забил гол в свои ворота.

    Товарищеский матч (сборные).
    Россия — Бруней 11:0 (4:0, 7:0)
    Голы: 1:0 — 1 Обляков, 2:0 — 7, автогол Отман, 3:0 — 9 Морозов, 4:0 — 28 Обляков, 5:0 — 48 Садулаев, 6:0 — 57 Кривцов, 7:0 — 62 Мусаев, 8:0 — 67 Мостовой, 9:0 — 73 Черников, 10:0 — 79 Батраков, 11:0 — 87 АдамовРоссия: Лантратов (Агкацев, 46), Круговой, Морозов (Адамов, 61), Пальцев, Караваев, Кривцов (Карпукас, 61), Черников, Пруцев (Батраков, 77), Мостовой, Обляков (Садулаев, 46), Чалов (Мусаев, 60)Бруней: Сьяфик Ишак, Сиса, Отман, Индера Юнус, Шарифф (bin Awang Haji Jufri, 70), Салех (Sisa, 84), Саид (Касифул, 83), Али Рахман (Аминуддин, 71), Эффенди (bin Ramli, 63), Эмбран, Рамли (Даниал, 63)Предупреждения: Шарифф (59)

    В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Сирией 19-го ноября.

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