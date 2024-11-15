Батраков: Насчет «разрываю» лигу не особо соглашусь

Полузащитниквысказался о словахо сборной России и оценил свою игру в этом сезоне.

«Не скажу, чтобы удивили слова Глушенкова. Это его мнение, которое мы тоже должны уважать. У каждого оно своё — сколько людей, столько и мнений. Для меня вызов в сборную — это большая честь, и я буду ездить, когда будут вызывать.

Насчет "разрываю" лигу не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнёров по команде. Они всегда рядом со мной — подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Глушенков заявил о том, что ему лучше тренироваться с легионерами «Зенита», нежели играть с Вьетнамом и Таиландом.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.