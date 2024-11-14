Алексей Попов: В Казахстане ошиблись с назначением Черчесова

Бывший защитник «Амкара», который играл в Перми под руководством, считает его назначение в сборную Казахстана огромной ошибкой.

«Я уже несколько раз говорил, что все зависит от того, какие цели Черчесову поставило руководство. Если выйти на чемпионат мира, то это совсем другое, и тогда его не должны увольнять. Если же стоит задача сплотить команду с первых туров и показывать результат с первых туров, то шансов больше нет, наверное. Одна игра — и увольнение тогда.

В России было то же самое, и его не уволили. Хотя все требовали увольнения до чемпионата мира. Была ужасная игра и результаты. Так же и сейчас — ужасные результаты, ужасная игра, ноль забитых голов, минимальное количество моментов.

Календарь и таблица Лиги наций

Но только руководство казахстанской федерации может определить, как стоит поступать. Я не руководитель. Но на мой взгляд, назначение Черчесова тренером сборной Казахстана — изначально ошибочное решение», — сказал Попов «Матч ТВ».

Черчесов возглавил Казахстан в июне 2024 года. Под его руководством сборная проиграла все пять матчей в Лиге наций и имеет разницу мячей 0-10, лишившись шансов выйти в плей-офф.