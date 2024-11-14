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    «Бавария» хочет сделать Мусиалу самым высокооплачиваемым в клубе

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    Мюнхенская «Бавария» предложила новый контракт своему главному таланту Джамалу Мусиале, сообщает Sport1.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    Нынешнее соглашение 21-летнего полузащитника истекает летом 2026 года, но «Бавария» готова всеми силами удержать игрока от перехода в английские топ-клубы, которые им сейчас активно интересуются.

    Сейчас Мусиала получает 10 млн, а «Бавария» предлагает ему новый контракт с зарплатой до € 22 млн в год, включая бонусы. Столько в клубе получает лишь Гарри Кейн.

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    В этом сезоне игрок сборной Германии сыграл 14 матчей за мюнхенцев и забил в них 9 мячей, также у него 4 ассиста. На портале Transfermarkt Мусиалу оценивают в € 130 млн.

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