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    Босния и Герцеговина — Нидерланды: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Босния и ГерцеговинаНидерланды. Матч ничего не решающий. Судьба обеих команд уже решена.

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    Так боснийцы отправятся в Лигу В, поскольку набрать больше одного очка они не смогли. Перед этой игрой у них 3 поражения подряд и вполне может стать теперь четыре.

    Голландцы со второй строчки выйдут в плей-офф Лиги наций. Их не догонит Венгрия, у которой 5 пунктов, но и они не обойдут Германию с ее 13 очками.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    В прошлом туре команда Рональда Кумана не заметила Венгрию и обыграла ее 4:0. Боснию же она разгромила 5:2. Есть все предпосылки считать ее фаворитом.

    • Именно так и думают букмекеры: 11.0 на Боснию, 5.90 на ничью и 1.30 на Нидерланды.

    • Аналитики LiveSport.Ru рассчитывают на крупную викторию «оранжевых» и свои мысли выложили в прогнозе с коэффициентом 2.00.

    • ИИ при этом не считает, что будет много голов и уверен в минимальной победе Нидерландов со счетом 1:0.

    Где смотреть

    Смотреть прямую трансляцию матча Босния — Нидерланды можно на LiveCup.Run, где параллельно можно ознакомиться со статистикой и результатами других игр.

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