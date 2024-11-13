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    Аргентина — Перу: смотреть онлайн в прямом

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Перу
    Несмотря на поражение от Парагвая в прошлом туре со счетом 1:2, команда Лионеля Скалони по-прежнему остается лидером турнирной таблицы. У Аргентины сейчас 22 очка на счету. А вот у Перу дела идут плохо. «Инки» занимают предпоследнее 9-е место всего лишь с 7 очками на счету.

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    У перуанцев всего одна победа в этом розыгрыше и при трех забитых мячах вряд ли можно рассчитывать на успех. А вот хозяева себя чувствуют отлично. Они много забивают — 20 голов в 11 матчах. Это лучший показатель.

    Аргентина уже долгое время не уступает Перу. Она выиграла последние 4 матча против этой команды и в 5 играх подряд сохранила свои ворота неприкосновенными.

    Прогнозы и ставки

    Скорее всего, что гостям ничего не светит в предстоящем поединке. После Парагвая «бело-голубые» будут стремиться к тому, чтобы реабилитировать себя.

    • Букмекеры: 1.20 дают на Аргентину, 6.30 — на ничью и 18.0 — на Перу.

    • Редакция LiveSport.Ru по традиции дала свой прогноз на исход поединка. Коэффициент составляет 3.25.

    • Согласно расчетам ИИ, победить должна Аргентина. Счет — 2:1.

    Трансляция матча

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