Несмотря на поражение от Парагвая в прошлом туре со счетом 1:2, команда Лионеля Скалони по-прежнему остается лидером турнирной таблицы. Усейчас 22 очка на счету. А вот удела идут плохо. «Инки» занимают предпоследнее 9-е место всего лишь с 7 очками на счету.

У перуанцев всего одна победа в этом розыгрыше и при трех забитых мячах вряд ли можно рассчитывать на успех. А вот хозяева себя чувствуют отлично. Они много забивают — 20 голов в 11 матчах. Это лучший показатель.

Аргентина уже долгое время не уступает Перу. Она выиграла последние 4 матча против этой команды и в 5 играх подряд сохранила свои ворота неприкосновенными.

Прогнозы и ставки

Скорее всего, что гостям ничего не светит в предстоящем поединке. После Парагвая «бело-голубые» будут стремиться к тому, чтобы реабилитировать себя.

Букмекеры: 1.20 дают на Аргентину, 6.30 — на ничью и 18.0 — на Перу.

дают на Аргентину, — на ничью и — на Перу. Редакция LiveSport.Ru по традиции дала свой прогноз на исход поединка. Коэффициент составляет 3.25 .

по традиции дала свой прогноз на исход поединка. Коэффициент составляет . Согласно расчетам ИИ, победить должна Аргентина. Счет — 2:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча Аргентина — Перу на LiveCup.Run, который также предлагает аналитику, результаты онлайн, коэффициенты букмекеров и составы команд перед матчем.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам