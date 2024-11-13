У перуанцев всего одна победа в этом розыгрыше и при трех забитых мячах вряд ли можно рассчитывать на успех. А вот хозяева себя чувствуют отлично. Они много забивают — 20 голов в 11 матчах. Это лучший показатель.
Аргентина уже долгое время не уступает Перу. Она выиграла последние 4 матча против этой команды и в 5 играх подряд сохранила свои ворота неприкосновенными.
Прогнозы и ставки
Скорее всего, что гостям ничего не светит в предстоящем поединке. После Парагвая «бело-голубые» будут стремиться к тому, чтобы реабилитировать себя.
- Букмекеры: 1.20 дают на Аргентину, 6.30 — на ничью и 18.0 — на Перу.
- Редакция LiveSport.Ru по традиции дала свой прогноз на исход поединка. Коэффициент составляет 3.25.
- Согласно расчетам ИИ, победить должна Аргентина. Счет — 2:1.
Трансляция матча
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