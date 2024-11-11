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    Семин: Сюрприз, что «Ахмат» находится на одном из последних мест

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о результатах «Ахмата» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Особо никто из команд РПЛ положительно не удивил. Но, наверное, сюрприз, что "Ахмат" находится на одном из последних мест. Каждая команда выступает в свою силу. У нас такие же расклады, которые были перед сезоном.

    При этом для меня являются разочарованием те команды, которые находятся в последней четверке», — приводит слова Семина Чемпионат.

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    • После 15-и туров в чемпионате России «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 9-ю очками в активе. В следующем поединке грозненская команда сыграет против «Крыльев Советов» 24-го ноября.

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