Семин: Сюрприз, что «Ахмат» находится на одном из последних мест

Экс-наставниквысказался о результатахв нынешнем сезоне РПЛ.

«Особо никто из команд РПЛ положительно не удивил. Но, наверное, сюрприз, что "Ахмат" находится на одном из последних мест. Каждая команда выступает в свою силу. У нас такие же расклады, которые были перед сезоном.

При этом для меня являются разочарованием те команды, которые находятся в последней четверке», — приводит слова Семина Чемпионат.

После 15-и туров в чемпионате России «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 9-ю очками в активе. В следующем поединке грозненская команда сыграет против «Крыльев Советов» 24-го ноября.