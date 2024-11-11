Спортдиректор «Рубина» — про Даку: Хотелось бы, чтобы футболист такого уровня продолжал играть у нас

Спортивный директорвысказался о будущем нападающего командыв клубе.

«Разрывается ли телефон от звонков клубов, которые хотели бы забрать Даку себе? Не стал бы говорить, что сейчас разрывается. В летнее трансферное окно, конечно, был интерес. Про этот интерес много говорили и писали. Он был не беспочвенный, но мы рады, что Мирлинд остался с нами и будет дальше приносить пользу.

Что касается зимы, конечно, хотелось бы, чтобы футболист такого уровня и класса продолжал играть у нас. Но мы не знаем, что будет завтра. Посмотрим, что будет зимой. На него, конечно, будет спрос и интерес от других клубов. Это наш лидер, которого хотелось бы видеть в нашей команде. Не хотелось бы называть конкретных сумм, но мы его ценим очень хорошо и высоко», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Даку провел за «Рубин» 14 матчей в рамках российской Премьер-лиге, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.