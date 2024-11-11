Чанов назвал лучших футболистов ЦСКА в нынешнем сезоне

Экс-футболистотметил трех лучших футболистов в составев нынешнем сезоне.

«Говоря о лучших игроках ЦСКА в первом круге, начну с Игоря Акинфеева, потом назову нашего бомбардира Дивеева. Обляков подтвердил свой статус игрока середины поля.

И, само собой, Файзуллаев. Аббос — это отдельная песня. Когда он приехал, все посмотрели на него, было непонятно, что за игрок — ростом маленький, ничего такого. А когда вышел на поле и начал играть, все притихли, потому что у него скорость, дриблинг, понимание игры, умение забивать и отдавать последние передачи. Вот эта бригада ведёт за собой ЦСКА», — сказал Чанов Чемпионату.

ЦСКА занимает 6-е место в таблице российской Премьер-лиги с 27-ю очками в активе после 15-и туров.