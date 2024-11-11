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    Чанов назвал лучших футболистов ЦСКА в нынешнем сезоне

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    Экс-футболист Вячеслав Чанов отметил трех лучших футболистов в составе ЦСКА в нынешнем сезоне.

    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА
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    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА

    «Говоря о лучших игроках ЦСКА в первом круге, начну с Игоря Акинфеева, потом назову нашего бомбардира Дивеева. Обляков подтвердил свой статус игрока середины поля.

    И, само собой, Файзуллаев. Аббос — это отдельная песня. Когда он приехал, все посмотрели на него, было непонятно, что за игрок — ростом маленький, ничего такого. А когда вышел на поле и начал играть, все притихли, потому что у него скорость, дриблинг, понимание игры, умение забивать и отдавать последние передачи. Вот эта бригада ведёт за собой ЦСКА», — сказал Чанов Чемпионату.

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