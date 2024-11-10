Рахимов: Мы точно не заслуживали поражения

Главный тренер «Рубина»прокомментировал результат игры 15-го тура РПЛ против «Краснодара» и заявил, что его команда заслужила это очко.

«Любите такие эмоциональные игры? Эмоциональные люблю. Счет не люблю.

Что чувствовали, когда "Краснодар" забил второй гол в концовке, а потом его отменили? В моменте казалось, это как‑то несправедливо, что пропустили и можем упустить очки. Но потом я сзади услышал подсказку, что там Сперцян прямой ногой прыгал, я уже сам стал об этом говорить. Потом этот гол отменили. Мы однозначно не заслужили поражения.

Понравилась игра вашей команды в целом? Да, очень‑очень неплохо. Определенное удовлетворение есть, но все‑таки хотелось, чтобы в первом тайме уже довели игру до положительного завершения. По самой игре нет никаких вопросов», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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При счете 1:1 на 87-й минуте был отменен гол «Краснодара» из-за фола Эдуарда Сперцяна в атаке.