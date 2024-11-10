ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковНа чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • 21:46
    • «Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»
  • 21:26
    • «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ
  • 19:58
    • Юрич уволен из «Ромы», он был назначен в сентябре
  • 19:28
    • «Зенит» одержал волевую победу в Грозном
  • 22:14
    • «Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовые составы на игру 13-го тура Ла Лиги
    Все новости спорта

    Рахимов: Мы точно не заслуживали поражения

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Краснодар
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат игры 15-го тура РПЛ против «Краснодара» и заявил, что его команда заслужила это очко.

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «Любите такие эмоциональные игры? Эмоциональные люблю. Счет не люблю.

    Что чувствовали, когда "Краснодар" забил второй гол в концовке, а потом его отменили? В моменте казалось, это как‑то несправедливо, что пропустили и можем упустить очки. Но потом я сзади услышал подсказку, что там Сперцян прямой ногой прыгал, я уже сам стал об этом говорить. Потом этот гол отменили. Мы однозначно не заслужили поражения.

    Понравилась игра вашей команды в целом? Да, очень‑очень неплохо. Определенное удовлетворение есть, но все‑таки хотелось, чтобы в первом тайме уже довели игру до положительного завершения. По самой игре нет никаких вопросов», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    При счете 1:1 на 87-й минуте был отменен гол «Краснодара» из-за фола Эдуарда Сперцяна в атаке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» продолжит побеждать?!
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Лейкерс» не отдаст победу канадскому визави?
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Коритиба — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры