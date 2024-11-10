Мусаев — о судействе в игре с «Рубином»: У нас забрали гол в концовке

Главный тренер «Краснодара»считает, что судьи должны были засчитывать гол его команды в конце встречи с «Рубином» (1:1).

«Много эмоций, трудно дать анализ. Начало матча — мы сыграли плохо в мелочах и пропустили со стандарта, хозяева заработали пенальти. Понравилась реакция команды, после 30 минуты начали создавать моменты.

Второй тайм прошел под нашим контролем. В концовке у нас забрали гол. Сперцян играет в мяч и чуть‑чуть касается ноги соперника. В Англии и Лиге чемпионов такой гол был бы засчитан. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол. Ребята трудятся и можно поблагодарить их за сегодняшнюю самоотдачу.

Да. Ребята отдали все силы и провели хороший матч. Мы смотрим только на следующего соперника. Это была славная охота, мы закончили первый круг без поражений.

После первого круга мы поняли, что можем играть с любым соперником. У меня позитивный настрой. Сейчас будет небольшая пауза, после которой с новыми силами мы идем вперед, — цитирует Мусаева "Матч ТВ".

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При счете 1:1 на 87-й минуте матча арбитр Сергей Карасев после подсказки VAR отменил гол вингера "быков" Олакунле Олусегуна из-за фола в атаке.