ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковНа чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • 21:46
    • «Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»
  • 21:26
    • «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ
  • 19:58
    • Юрич уволен из «Ромы», он был назначен в сентябре
  • 19:28
    • «Зенит» одержал волевую победу в Грозном
  • 22:14
    • «Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовые составы на игру 13-го тура Ла Лиги
    Все новости спорта

    Мусаев — о судействе в игре с «Рубином»: У нас забрали гол в концовке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судьи должны были засчитывать гол его команды в конце встречи с «Рубином» (1:1).

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Много эмоций, трудно дать анализ. Начало матча — мы сыграли плохо в мелочах и пропустили со стандарта, хозяева заработали пенальти. Понравилась реакция команды, после 30 минуты начали создавать моменты.

    Второй тайм прошел под нашим контролем. В концовке у нас забрали гол. Сперцян играет в мяч и чуть‑чуть касается ноги соперника. В Англии и Лиге чемпионов такой гол был бы засчитан. Странно, что арбитр, судивший в еврокубках, принимает такие решения. Это не балет, это футбол. Ребята трудятся и можно поблагодарить их за сегодняшнюю самоотдачу.

    Да. Ребята отдали все силы и провели хороший матч. Мы смотрим только на следующего соперника. Это была славная охота, мы закончили первый круг без поражений.

    После первого круга мы поняли, что можем играть с любым соперником. У меня позитивный настрой. Сейчас будет небольшая пауза, после которой с новыми силами мы идем вперед, — цитирует Мусаева "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    При счете 1:1 на 87-й минуте матча арбитр Сергей Карасев после подсказки VAR отменил гол вингера "быков" Олакунле Олусегуна из-за фола в атаке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» продолжит побеждать?!
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Лейкерс» не отдаст победу канадскому визави?
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Коритиба — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры