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    Дзюба: Очень жду матча со «Спартаком»

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    Форвард «Акрона» Артем Дзюба отметил, что он хочет сыграть со «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча состоится 10 ноября.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Очень жду встречи со "Спартаком", начал настраиваться уже на следующий день после игры с "Крыльями". Посмотрел дерби, они потратили немало эмоций. Так что — да, это будет интересный матч.

    Стоит ли ждать меня в старте? Хотелось бы. Надеюсь, что (с "Крыльями") всё доказал. Я уже много раз говорил, мне не так много осталось, поэтому я стараюсь наслаждаться такими матчами», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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    В текущем сезоне Дзюба в семи матчах забил 2 мяча и сделал три голевые передачи.

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