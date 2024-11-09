Галактионов: Во втором тайме немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Во втором тайме мы немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу. Но смогли проявить настойчивость, создали момент, в результате которого реализовали пенальти.

Обратная замена Сарвели? Да, мы ему сказали, чтобы не расстраивался, так как требовался игрок в опорный зоне, умеющий подбирать мячи. Сарвели — парень понимающий, не думаю, что он расстроился, замена диктовалась ситуацией», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

«Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.