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    «Оренбург»«Динамо» Махачкала — «Оренбург». Онлайн
  • 16:00
    • «Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ
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    Галактионов: Во втором тайме немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Факела» (2:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Во втором тайме мы немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу. Но смогли проявить настойчивость, создали момент, в результате которого реализовали пенальти.

    Обратная замена Сарвели? Да, мы ему сказали, чтобы не расстраивался, так как требовался игрок в опорный зоне, умеющий подбирать мячи. Сарвели — парень понимающий, не думаю, что он расстроился, замена диктовалась ситуацией», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

    «Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.

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