«Анже» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

Вполне вероятно, что встреча 11-го тура Лиги 1 междубудет проходить в одни ворота. «Парижане» очень хорошо стартовали в турнире и своего не упустят.

«Анже» хоть и выиграл два последних матча в чемпионате, но столичный коллектив пока что выступает в Лиге 1 сильнее всех, возглавляя таблицу с 26 очками.

К тому же ПСЖ забил 29 мячей в 10 турах. Поэтому показателю клуб опережает всех своих конкурентов. Победа позволит сохранить 6-очковый отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

Прогнозы и ставки

По букмекерской линии ничего интересного. Все прагматично и ожидаемо.

Ставка на победу ПСЖ принимается за 1.31, на победу «Анже» букмекеры дают 9.00. Ничья оценена котировкой 5.80.

Эксперты LiveSport.Ru ожидают от матча результативности. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.00.

Искусственный интеллект предсказал победу ПСЖ со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Анже» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. Здесь также доступна подробная предматчевая статистика, результаты и составы.