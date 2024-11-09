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    Смотреть онлайн матча «Анже» — ПСЖ 09.11.2024. Прямая трансляция в 23:00

    «Анже» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже
    Вполне вероятно, что встреча 11-го тура Лиги 1 между «Анже» и ПСЖ будет проходить в одни ворота. «Парижане» очень хорошо стартовали в турнире и своего не упустят.

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    «Анже» хоть и выиграл два последних матча в чемпионате, но столичный коллектив пока что выступает в Лиге 1 сильнее всех, возглавляя таблицу с 26 очками.

    К тому же ПСЖ забил 29 мячей в 10 турах. Поэтому показателю клуб опережает всех своих конкурентов. Победа позволит сохранить 6-очковый отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

    Прогнозы и ставки

    По букмекерской линии ничего интересного. Все прагматично и ожидаемо.

    Ставка на победу ПСЖ принимается за 1.31, на победу «Анже» букмекеры дают 9.00. Ничья оценена котировкой 5.80.

    Эксперты LiveSport.Ru ожидают от матча результативности. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.00.

    Искусственный интеллект предсказал победу ПСЖ со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Анже» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. Здесь также доступна подробная предматчевая статистика, результаты и составы.

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