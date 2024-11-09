«Торпедо» разобралось с «Енисеем», «КАМАЗ» победил «Сокол»

В матче 18-го тура Первой российской лигипереигралосо счетом 2:0.

Боян Роганович и Максим Максимов смогли поразить ворота соперника в этой игре.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Енисей 2:0 Голы: 1:0 Боян Роганович (11'), 2:0 Максим Максимов (65') Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Александр Чупаев, Ираклий Манелов, Koledin Y. Енисей: Станислав Антипин, Эмерсон, Александр Масловский, Томас Рукас, Михаил Тихонов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Андрей Окладников Предупреждения: Томас Рукас (32'), Эмерсон (61'), Глеб Шевченко (90+2')

У «Торпедо» теперь 36 очков и первое место в турнирной таблице, у «Енисея» осталось 23 пункта и девятая строчка.

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В параллельной игре «КАМАЗ» в волевом стиле одолел «Сокол» со счетом 3:1.

В составе гостей отметился Дмитрий Сасин, за победителей забивали Борис Фартуна, Павел Горелов и Давид Караев.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Сокол 3:1 Голы: 0:1 Дмитрий Сасин (5'), 1:1 Борис Фартуна (пенальти) (52'), 2:1 Павел Горелов (67'), 3:1 Давид Караев (76') КамАЗ: Илья Купцов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Борис Фартуна, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Давид Караев Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Руслан Чобанов, Никита Капленко, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Павел Забелин Предупреждения: Дмитрий Сасин (35'), Никита Мельников (89'), (90+3')

«КАМАЗ» смог набрать 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Сокола» 19 баллов и 14-я строчка.