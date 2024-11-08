Ришарлисон получил травму и пропустит длительный срок

Главный тренерсообщил о серьезной травме нападающего команды

«Он был очень разочарован. Я сказал в начале, что мы попытались применить другой подход. Ришарлисон очень много работал над своей реабилитацией, но также и над своей общей физической подготовкой. Он все делал правильно, мы вернули его к игре, мы не хотели его перегружать. И, к сожалению, Ришарлисон снова сломался.

Я не готов назвать сроки, но он будет отсутствовать в течение значительного периода времени. Это серьезная травма подколенного сухожилия», — отметил Постекоглу на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провел семь матчей, в которых смог один раз поразить ворота соперника и сделал один ассист.