Льорис: Мне было тяжело играть у Конте и Моуринью

Экс-вратарь «Тоттенхэма»рассказал, что продолжает внимательно следить за результатами своего бывшего клуба в АПЛ и европейских турнирах.

«Мне действительно нравится то, что я вижу. Верю, что они "Тоттенхэм" движутся в правильном направлении. У них подходящий футбольный стиль, правильный менталитет.

Думаю, что Постекоглу привнёс именно то, в чём клуб нуждался в этот момент, — свежесть и новые амбиции. Наверное, именно поэтому я чувствовал тяжесть, когда мы играли под руководством Жозе Моуринью или Антонио Конте. Это был другой футбольный стиль.

Нет проблем, пока вы побеждаете. Но как только вы уступаете сначала одну игру, затем две игры, болельщики начинают расстраиваться, и это настроение ощущалось при Моуринью и Конте», — цитирует Льориса The Guardian.

Календарь и таблица АПЛ

Французский голкипер выступал за «шпор» с 2012 по 2023 год. Моуринью тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год, а Конте — с 2021 по 2023 год. После ухода итальянца команду возглавил Постекоглу.