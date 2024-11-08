«Фиорентина» проиграла АПОЭЛу в Лиге конференций, победы «Ягеллонии» и «Юргордена»

В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций кипрскийв родных стенах неожиданно переигралсо счетом 2:1.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Анастасиос Донис и Дэвид Абанья у АПОЭЛа и Нанитамо Иконе — у «Фиорентины».

Футбол. Лига конференций. Этап лиги АПОЭЛ — Фиорентина 2:1 Голы: 1:0 Анастасиос Донис (37'), 2:0 David Abagna (45 + 1'), 2:1 Жонатан Иконе (74') АПОЭЛ: Вид Белец, Исам Шебак, Константинос Лайфис, Матео Сушич, Хави Кинтилья, Радосав Петрович (Парис Поликарпоу, 88'), Георги Костадинов, Серхио Техера (Яннис Сациас, 67'), Анастасиос Донис (Лаша Двали, 79'), Юссеф Эль-Араби (Альгассим Ба, 89'), David Abagna Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 69'), Кристиано Бираги (Пьетро Комуццо, 57'), Лукас Мартинес Куарта, Матиас Морено (Додо, 57'), Микаель Кайоде, Амир Ричардсон (Эдоардо Бове, 65'), Ясин Адли (Лукас Бельтран, 46'), Роландо Мандрагора, Кристиан Куаме, Жонатан Иконе Предупреждения: Серхио Техера (21'), Матиас Морено (49'), Лукас Мартинес Куарта (72'), Анастасиос Донис (79'), Исам Шебак (89'), Константинос Лайфис (90 + 6')

АПОЭЛ теперь имеет в своем активе четыре очка и идет 17-м в турнирной таблице. В активе «Фиорентины» шесть баллов и восьмая строчка.

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В параллельной игре польская «Ягеллония» одолела норвежский «Мольде» с результатом 3:0.

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Афимико Пулулу и Кристоффер Хансен, который отметился дублем.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Ягеллония — Мольде 3:0 Голы: 1:0 Афимико Пулулу (6'), 2:0 Кристоффер Хансен (60'), 3:0 Кристоффер Хансен (75') Ягеллония: Славомир Абрамович, Душан Стойинович, Адриан Дигес, Михал Сачек (Петер Ковачик, 85'), Жоау Моутинью, Тарас Романчук, Ярослав Кубицкий (Нене, 67'), Кристоффер Хансен, Дарко Чурлинов (Марчин Листковски, 86'), Хесус Имас (Томаш Силва, 85'), Афимико Пулулу (Мохамед Ламин Диаби, 79') Мольде: Альберт Посьядала, Матиас Лёвик Фьёртофт, Андерс Хагельcкьер (Вальдемар Лунн, 86'), Мартин Бьорнбак, Исак Хельстад Амундсен, Ола Брюнхильдсен (Эйрик Хестад, 77'), Мадс Энггор (Фредерик Иглер, 61'), Эмиль Брейвик, Матс Мёллер Дэли (Сондре Гранос, 77'), Кристиан Эриксен, Халлдор Стеневик (Кристоффер Хёуген, 61')

Польская команда смогла набрать девять очков и разместилась на третьем месте в турнирной таблице, у «Мольде» осталось три балла и 22-я строчка.

В еще одной игре шведский «Юргорден» дожал греческий «Панатинаикос» со счетом 2:1.

На гол Филипа Джуричича хозяева ответили точными ударами Тобиаса Гулликсена и Дениза Хаммета.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Юргорден — Панатинаикос 2:1 Голы: 0:1 Filip Đuricic (17'), 1:1 Тобиас Гулликсен (49'), 2:1 (74') Предупреждения: Адам Штоль (13'), Аззедин Унаи (61'), Даниэль Стенссон (70'), Токмак Нгуен (80'), Тин Едвай (80'), Анастасиос Бакасетас (88'), Филип Младенович (90 + 6')

Заработанные три очка позволили «Юргордену» набрать четыре балла и подняться на 16-е место. У «Панатинаикоса» остался один балл и 31-я строчка.