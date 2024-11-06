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    «Селтик» уверенно обыграл «Лейпциг» в ЛЧ

    «Селтик» — «Лейпциг»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Шотландский «Селтик» одержал уверенную победу в Лиге чемпионов над немецким «РБ Лейпцигом» — 3:1.

    Николас-Геррит Кюн
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    Николас-Геррит Кюн

    Дублем в составе хозяев отметился немецкий нападающий Николас-Геррит Кюн, также отличился японец Рео Хатате.

    У гостей счет на 23-й минуте открыл австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Селтик — РБ Лейпциг 3:1
    Голы: 0:1 Кристоф Баумгартнер (23'), 1:1 Nicolas Kuhn (35'), 2:1 Nicolas Kuhn (45 + 1'), 3:1 Рео Хатате (72') Селтик: Каспер Шмейхель, Остон Трасти, Кэмерон Картер-Викерс (Лиам Скэйлз, 74'), Грег Тайлер (Алекс Валле, 68'), Алистер Джонстон, Арне Энгелс (Паулу Бернарду, 68'), Каллум Макгрегор, Рео Хатате, Киого Фурухаси (Адам Айда, 81'), Дайдзэн Маэда, Nicolas Kuhn (Ян Хён-дзюн, 74') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Бенджамин Хенрихс, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда, Кристоф Баумгартнер (Assan Ouedraogo, 76'), Кевин Кампль, Амаду Айдара (Николас Зайвальд, 76'), Луа Опенда (Андре Силва, 81'), Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 68'), Антонио Нуса (Элиф Элмас, 68') Предупреждение: Беньямин Шешко (62')

    После этой победы у команды Брендона Роджерса стало 7 очков. «РБ Лейпциг» по-прежнему не имеет ни одного очка.

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