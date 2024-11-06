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    «Монако» Головина обыграл «Болонью» в матче Лиги чемпионов

    «Болонья» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Монако» на чужом поле одержал победу над «Болоньей» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил защитник «Монако» Тило Керер на 86-й минуте.

    Российский полузащитник французской команды Александр Головин провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Болонья — Монако 0:1
    Гол: 0:1 Тило Керер (86') Предупреждения: Никола Моро (27'), Джованни Фаббиан (53'), Ламин Камара (75'), Кристиан Мависса (77'), Джон Лукуми (88')

    «Монако» занимает 3-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10-ю очками в активе. «Болонья» — на 30-й строчке (1).

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