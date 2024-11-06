«Болонья» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил защитник «Монако» Тило Керер на 86-й минуте.
Российский полузащитник французской команды Александр Головин провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Болонья — Монако 0:1
Гол: 0:1 Тило Керер (86') Предупреждения: Никола Моро (27'), Джованни Фаббиан (53'), Ламин Камара (75'), Кристиан Мависса (77'), Джон Лукуми (88')
«Монако» занимает 3-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10-ю очками в активе. «Болонья» — на 30-й строчке (1).