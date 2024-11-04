Сафонов хочет сыграть за сборную России против Брунея

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о возможном участии голкипера «Пари Сен-Жермен»в ближайших матчах национальной команды.

Ранее РФС подтвердил, что 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

«Мы поговорили с Матвеем. Вопрос по его приезду в сборную решится завтра. Многое зависит от того, будет ли он играть в Лиге чемпионов (в матче с "Атлетико" 6 ноября — прим.), от разговора с тренерским штабом.

Пока неизвестно, кто будет играть в старте с "Атлетико". Матвей очень хочет приехать, потому что игра с Брунеем пройдет в Краснодаре. В любом случае он завтра даст ответ», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.