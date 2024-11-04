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    «Эмполи» минимально победил «Комо»

    «Эмполи» — «Комо»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Эмполи Комо
    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Эмполи» в родных стенах победил «Комо» со счетом 1:0.

    «Эмполи»
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    «Эмполи»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Пьетро Пеллегри на 47-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Комо 1:0
    Гол: 1:0 Пьетро Пеллегри (47') Эмполи: Девис Васкес, Маттиа Де Шильо, Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 84'), Лиам Хендерсон (Лука Марьянуччи, 84'), Николас Хаас (Tino Anjorin, 76'), Юссеф Мале, Эммануэль Гьяси, Ола Сольбаккен (Лоренцо Коломбо, 63'), Пьетро Пеллегри (Эммануэль Эконг, 76') Комо: Пепе Рейна, Марк Кемпф, Альберто Морено, Федерико Барба (Nico Paz, 63'), Альберто Доссена, Эдоардо Гольданига, Габриэл Стрефезза (Патрик Кутроне, 63'), Алиу Фадера (Симоне Верди, 78'), Янник Энгельгардт, Андреа Белотти (Алессандро Габриэллони, 78'), Лукаш Да Кунья (Альберто Черри, 86') Предупреждение: Альберто Доссена (90 + 1')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Эмполи» смог набрать 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Серии А. У «Комо» осталось девять баллов и 16-я строчка.

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