«Эмполи» — «Комо»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Пьетро Пеллегри на 47-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Комо 1:0
Гол: 1:0 Пьетро Пеллегри (47') Эмполи: Девис Васкес, Маттиа Де Шильо, Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 84'), Лиам Хендерсон (Лука Марьянуччи, 84'), Николас Хаас (Tino Anjorin, 76'), Юссеф Мале, Эммануэль Гьяси, Ола Сольбаккен (Лоренцо Коломбо, 63'), Пьетро Пеллегри (Эммануэль Эконг, 76') Комо: Пепе Рейна, Марк Кемпф, Альберто Морено, Федерико Барба (Nico Paz, 63'), Альберто Доссена, Эдоардо Гольданига, Габриэл Стрефезза (Патрик Кутроне, 63'), Алиу Фадера (Симоне Верди, 78'), Янник Энгельгардт, Андреа Белотти (Алессандро Габриэллони, 78'), Лукаш Да Кунья (Альберто Черри, 86') Предупреждение: Альберто Доссена (90 + 1')
Таким образом, «Эмполи» смог набрать 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Серии А. У «Комо» осталось девять баллов и 16-я строчка.