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    Сперцян: Первый тайм у «Краснодара» не получился

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итог матча против «Оренбурга» (4:0).

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Конечно, я доволен. Очень важная победа для нас. Двигаемся дальше. Можно сказать, что первый тайм у "Краснодара" не получился. Мы мало двигались, было недостаточно переключений. По крайней мере так нам сказали в перерыве. Мы исправились, второй тайм намного лучше провели и заслуженно победили», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.

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