Сперцян: Первый тайм у «Краснодара» не получился

Полузащитникподвел итог матча против(4:0).

«Конечно, я доволен. Очень важная победа для нас. Двигаемся дальше. Можно сказать, что первый тайм у "Краснодара" не получился. Мы мало двигались, было недостаточно переключений. По крайней мере так нам сказали в перерыве. Мы исправились, второй тайм намного лучше провели и заслуженно победили», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.