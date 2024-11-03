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    «Аталанта» в гостях разгромила «Наполи»

    «Наполи» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В 11-м туре чемпионата Италии играли «Наполи» и «Аталанта». Клуб из Бергамо победил со счетом 3:0.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    На 10-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт во встрече. Затем форвард оформил дубль. На 90+3-й минуте футболист Матео Ретеги довёл счёт до разгромного.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Аталанта 0:3
    Голы: 0:1 Адемола Лукман (10'), 0:2 Адемола Лукман (31'), 0:3 Матео Ретеги (90 + 2') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола, 76'), Андре Франк Замбо Ангисса, Билли Гилмор (Джакомо Распадори, 62'), Скотт МакТоминай, Хвича Кварацхелия (Давид Нерес, 71'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 62'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 76') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 82'), Зеад Колашинац (Одилон Коссуну, 71'), Исак Хин, Берат Джимсити, Марио Пашалич (Марко Брешианини, 82'), Шарль Де Кетеларе (Матео Ретеги, 76'), Мартен де Рон, Адемола Лукман (Лазар Самарджич, 76') Предупреждения: Зеад Колашинац (65'), Матео Ретеги (90 + 3'), Берат Джимсити (90 + 4')

    «Аталанта» идет второй в таблице Серии А. Клуб набрал 22 очка в 11 встречах.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» заработал 25 очков и лидирует в таблице Серии А.

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