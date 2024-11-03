Кордоба: Цель — победа в РПЛ, я счастлив в «Краснодаре»

Нападающийподвел итог матча против(4:0).

«Матч выдался тяжёлым, соперник приехал за победой. Во втором тайме нам помогли замены. Будем продолжать в том же духе.

Хочу ли стать лучшим бомбардиром? Конечно. Но это прежде всего работа всей команды. И когда все движутся в одном направлении, все получается.

Цель — победа в РПЛ? Да. И конечно, хотелось бы сказать болельщикам спасибо за поддержку. Я игрок "Краснодара", я здесь очень счастлив», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.