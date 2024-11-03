Луис Энрике: Я доволен игрой Сафонова

Наставник «ПСЖ»высказался по поводу вратаряв матче Лиги 1 с «Лансом» (1:0). Специалист похвалил голкипера за удачную игру.

Россиянин провел свой первый «сухой» матч за «ПСЖ», совершив два сэйва.

«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга "Ланса", очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. У меня навязчивая идея — чтобы все игроки были способны сыграть. Хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент, как и Доннарумма или Тенас.

Это касается как вратарей, так и полевых игроков. Я работаю над этим каждый день. Иногда у меня получается, иногда нет. Но мне это нравится, мне нравится видеть, что игроки готовы. И я думаю, что Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой.

Численное преимущество возникает, когда соперник оказывает сильный прессинг на чужой половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря, и это позволяет одному полевому игроку в поле освободиться.

В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить гол. Сафонов не допустил ни одной ошибки. Иногда нужно действовать немного аккуратнее, и не имеет большого значения, получит нападающий мяч или нет. Но Сафонов — очень разносторонний игрок, и я думаю, что мы действовали очень хорошо в тех сложных игровых ситуациях.

Играет ли он ногами лучше, чем Доннарумма? Я этого не говорил», — приводит слова Энрике Le Figaro.

До переезда во Францию Сафонов играл в России за «Краснодар».