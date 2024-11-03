Представитель Дзюбы: Очень рад за «Акрон» и Дзюбу

, представитель форварда «Акрона», оценил игру нападающего в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Не стал бы проводить параллели, сравнивать с кем-то. Факт в том, что Артем забил. Очень рад за "Акрон", за Артема, за главного тренера и спортивного директора. Очень важная победа для "Акрона". Тем более, в первом подобном дерби в РПЛ.

Надеюсь, это придаст еще больший толчок для потенциальных болельщиков "Акрона", которые пойдут на трибуну. Команда заслуживает, чтобы у нее было больше болельщиков», — сказал Гольдман «СЭ».

Прогнозы и ставки на футбол

«Акрон» набрал 16 очков и идет 8-м в таблице РПЛ.