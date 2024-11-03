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  • 15:12
    • «Акрон» выиграл у «Крыльев Советов»
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    Представитель Дзюбы: Очень рад за «Акрон» и Дзюбу

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    Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, оценил игру нападающего в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не стал бы проводить параллели, сравнивать с кем-то. Факт в том, что Артем забил. Очень рад за "Акрон", за Артема, за главного тренера и спортивного директора. Очень важная победа для "Акрона". Тем более, в первом подобном дерби в РПЛ.

    Надеюсь, это придаст еще больший толчок для потенциальных болельщиков "Акрона", которые пойдут на трибуну. Команда заслуживает, чтобы у нее было больше болельщиков», — сказал Гольдман «СЭ».

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    «Акрон» набрал 16 очков и идет 8-м в таблице РПЛ.

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