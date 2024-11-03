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    Вратарь «Лилля» может перебраться в «Барселону»

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    Испанская «Барселона» продолжает поиски молодого и талантливого голкипера, который в перспективе готов стать первым номером каталонцев.

    Люка Шевалье
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    Люка Шевалье

    Как сообщает Diario Sport, очередным кандидатом стал вратарь «Лилля» Люка Шевалье. Сейчас «Барселона» активно собирает информацию по нему и готова сделать запрос во французский клуб.

    22-летний Шевалье имеет контракт с «Лиллем» до 2027 года и оценивается клубом в сумму около € 40 млн. Известно, что агент вратаря Миккель Бек отлично знаком с руководством каталонцев, именно привозил в клуб Люку Диня, который выступал несколько сезонов за «Барселону».

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    • В этом сезоне Шевалье сыграл 17 матчей за «Лилль», в семи из них отстоял всухую. На Transfermarkt его оценивают в € 25 млн.

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