Вратарь «Лилля» может перебраться в «Барселону»

Испанскаяпродолжает поиски молодого и талантливого голкипера, который в перспективе готов стать первым номером каталонцев.

Как сообщает Diario Sport, очередным кандидатом стал вратарь «Лилля» Люка Шевалье. Сейчас «Барселона» активно собирает информацию по нему и готова сделать запрос во французский клуб.

22-летний Шевалье имеет контракт с «Лиллем» до 2027 года и оценивается клубом в сумму около € 40 млн. Известно, что агент вратаря Миккель Бек отлично знаком с руководством каталонцев, именно привозил в клуб Люку Диня, который выступал несколько сезонов за «Барселону».

В этом сезоне Шевалье сыграл 17 матчей за «Лилль», в семи из них отстоял всухую. На Transfermarkt его оценивают в € 25 млн.