Стало известно, когда сборная России может сыграть с Ираном

Сборнаяв следующем году может провести товарищеский матч с. Об этом сообщил администратор ФФИРИ и сборной Ирана Мехди Харати.

«У нас есть свободные даты в сентябре следующего года. Если от РФС поступит приглашение или письмо, то мы можем закрепить за собой день в сентябрьскую паузу для игры со сборной России.

Если получится договориться, то этот матч может пройти в РФ», — сказал Харати, слова которого приводит Sport24.

В марте 2023 года матч между сборными России и Ираном, состоявшийся в Тегеране, завершился вничью 1:1.

Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским матчам станут команды Брунея и Сирии.