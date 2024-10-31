Нападающий «Факела»: Кордоба больной на голову, и мне это нравится

Нападающийоценил игру форварда

«В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живёт футболом. У него менталитет победителя.

Мне кажется, он что-то принимает, — он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает — круто!» — приводит слова Каштанова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 9 матчей в рамках российской Премьер-лиге, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.