ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Нападающий «Факела»: Кордоба больной на голову, и мне это нравится

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Факел
    Нападающий «Факела» Алексей Каштанов оценил игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    «В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живёт футболом. У него менталитет победителя.

    Мне кажется, он что-то принимает, — он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает — круто!» — приводит слова Каштанова «РИА Новости Спорт».

  • РПЛ. «Зенит» теряет очки, «Краснодар» лидирует
  • Итоги 13-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 9 матчей в рамках российской Премьер-лиге, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске
  • «Авангард» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры