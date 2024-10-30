«Интер» разгромил «Эмполи», «Венеция» вырвала победу у «Удинезе» в Серии А

Давиде Фраттези Фото: globallookpress.com
Чемпион страны «Интер» в гостях не оставил шансов «Эмполи» — 3:0.
С 31-й минуте хозяева играли в меньшинстве после удаления грузинского защитника Сабы Гогличидзе.
Дублем в составе нерадзурри отметился Давиде Фраттези (50-я и 67-я), также отличился Лаутаро Мартинес (79-я).
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Интер 0:3
Голы: 0:1 Давиде Фраттези (50'), 0:2 Давиде Фраттези (67'), 0:3 Лаутаро Мартинес (79') Эмполи: Девис Васкес, Саба Гогличидзе, Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Либерато Кэкачей, Юссеф Мале (Лиам Хендерсон, 57'), Якопо Фаццини, Эммануэль Гьяси (Саломон Самбья, 77'), Ола Сольбаккен (Маттиа Де Шильо, 46'), Лоренцо Коломбо (Пьетро Пеллегри, 66'), Tino Anjorin (Джузеппе Пеццелла, 57') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Дензел Дюмфрис, 65'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Бенжамен Павар, 65'), Стефан де Врей (Tiago Palacios, 81'), Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 65'), Николо Барелла, Давиде Фраттези, Марку Тюрам (Мехди Тареми, 74'), Лаутаро Мартинес Предупреждения: Либерато Кэкачей (38'), Алессандро Бастони (62') Удаление: Саба Гогличидзе (31')
«Венеция» на своем поле одолела «Удинезе» — 3:2.
Голы у хозяев забивали финский нападающий Йоэль Похьянпало (56-я и 86-я с пенальти) и Ханс Николусси Кавилья (56-я).
У «зебр» голы на счету Санди Ловрича (19-я) и Икера Браво (25-я).
Отметим, что с 53-й минуте при счете 2:1 в пользу «Удинезе» был удален защитник Исаак Туре.
Футбол. Италия. Серия А
Венеция — Удинезе 3:2
Голы: 0:1 Санди Ловрич (19'), 0:2 Икер Браво (25'), 1:2 Йоэль Похьянпало (пенальти) (41'), 2:2 Ханс Николусси Кавилья (56'), 3:2 Йоэль Похьянпало (пенальти) (87') Венеция: Филип Станкович, Михаэль Свобода, Джорджо Альтаре (Марин Шверко, 80'), Ридгесиано Хапс, Альфред Дункан, Ханс Николусси Кавилья (Магнус Кофод Андерсен, 74'), Джанлука Бузио (Кристиан Гиткьяер, 74'), Микаэль Эллертссон, Джон Йебоа (Гаэтано Ористанио, 46'), Йоэль Похьянпало, Antonio Candela (Франческо Дзампано, 46') Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Лаутаро Джанетти (Ойер Саррага, 64'), Сулейман Туре, Ассан Камара (Джордан Земура, 63'), Мартин Пайеро, Йеспер Карлстрём, Санди Ловрич (Флорьян Товен, 79'), Яка Бийол, Лоренцо Лукка (Кинан Дэвис, 79'), Икер Браво (Кристиан Кабазель, 55') Предупреждения: Ханс Николусси Кавилья (11'), Мартин Пайеро (17'), Лаутаро Джанетти (40'), Ридгесиано Хапс (70'), Яка Бийол (90 + 5') Удаление: Сулейман Туре (53')