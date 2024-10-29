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    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
  • 00:51
    • Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году
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    Мостовой: Винисиус больше заслужил «Золотой мяч»

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    Экс-игрок сборной СССР и России Александр Мостовой высказался о том, что хавбек «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч». По его мнению, награду больше заслужил Винисиус.

    Винисиус
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    Винисиус

    «С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда. Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?

    Остаюсь при своем мнении: да, Родри — молодец, но для мне все равно Винисиус лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу», — сказал Мостовой «СЭ».

    В минувшем сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач.

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