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    Слишкович: «Оренбург» не заслужил поражения в матче с «Рубином»

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    Для Слишковича это был дебютный матч на посту главного тренера «Оренбурга».

    «Футбол никогда не может быть трагедией. Трагедия — это совсем другие вещи. Так бывает, это спорт. Думаю, что "Оренбург" не заслужил поражения. Мы очень хорошо провели первый тайм, "Рубин" ничего не создал у наших ворот.

    У нас было несколько хороших моментов, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, не получилось. Во втором тайме слишком рано пропустили мяч, потеряв игрока "Рубина".

    К сожалению, это больше психологический момент команды, которая знает, что у нее не самое лучшее положение в турнирной таблице. Команда в такие моменты может испугаться победы. У нас не было указаний отходить в оборону, хотели продолжать атаковать. У "Рубина" было два гола и одна опасная контратака — это всё, что мы им позволили создать. Считаю, что это несправедливое поражение, но это футбол. Иногда бывает так, что играешь хорошо, но не получаешь очков. Нам надо готовиться к следующей игре в Краснодаре и попробовать там выиграть.

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    Москвичев ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом. Он хотел как лучше, но не получилось. "Рубин" наказал нас в этом моменте, но так бывает. Очень легко сейчас все скинуть на ошибку вратаря, но он ошибается так же, как и любой другой игрок на поле. Просто ошибки защитников и вратарей более заметные.

    Москвичев ничего не сделал плохого и хотел самого лучшего. Он будет продолжать свою работу, ему нужно забыть это. Это футбол, это жизнь. Надо работать над своими ошибками и идти дальше.

    "Оренбург" не был на первом месте, когда мы пришли. Мы знали, что будет тяжело. Нам нужно исправляться. Надо постараться сделать всё, чтобы переломить ситуацию и начать набирать очки», — приводит слова боснийского специалиста «Матч ТВ».

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