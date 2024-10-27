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    Зобнин и Николсон остались в запасе «Спартака» на матч с «Пари НН»

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    «Пари НН» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Трошечкин, Царукян, Веснер Тичич, Боселли.

    Запасные: Лукьянов, Магкеев, Ведерников, Александров, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Мухин, Глейзер, Ожегович, Зе Турбо.

  • «Пари НН» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Спартак»
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    • «Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Запасные: Селихов. Дуарте, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Зорин, Игнатов, Медина, Зиньковский, Николсон, Виллиан Жозе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Пари НН» — «Спартак» пройдет 27 октября в Нижнем Новгороде, начало — в 14:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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