Зобнин и Николсон остались в запасе «Спартака» на матч с «Пари НН»

Роман Зобнин Фото: globallookpress.com
«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Трошечкин, Царукян, Веснер Тичич, Боселли.
Запасные: Лукьянов, Магкеев, Ведерников, Александров, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Мухин, Глейзер, Ожегович, Зе Турбо.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
Запасные: Селихов. Дуарте, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Зорин, Игнатов, Медина, Зиньковский, Николсон, Виллиан Жозе.
Матч «Пари НН» — «Спартак» пройдет 27 октября в Нижнем Новгороде, начало — в 14:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.