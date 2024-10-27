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    «Пари НН» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Спартак»

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    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде
    Московский «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 12 очков в 12-ти матчах. «Пари НН» одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, забив 12 мячей и пропустив 22 раза в свои ворота.

    Виктор Гончаренко был близок к победе в дебютном матче на посту главного тренера «Пари НН», но нижегородцы не смогли удержать минимальное преимущество в игре с «Ростовом», пропустив на последних минутах с пенальти — ничья 1:1.

    Через несколько дней «Пари НН» отправился на выезд в Краснодар и довольно неожиданно обыграл там одноименную команду со счетом 2:1 в рамках заключительного тура Кубка России. Тем не менее эта победа не спасла нижегородцев от последнего места в квартете.

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    «Спартак»

    «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 12-ти матчах. На счету «красно-белых» 5 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 17:12.

    Команда под руководством Деяна Станковича крупно уступила на своем поле «Краснодару» (0:3) в прошлом туре. «Спартак» выиграл лишь один матч из последних пяти в РПЛ — в 11-м туре разгромили «Ростов» (3:0).

    «Красно-белые» успешно завершили групповой этап Кубка России, заняв первую строчку в своем квартете. В заключительном туре «Спартак» минимально обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» (1:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» дома обыграл соперника со счетом 2:0, а в Нижнем Новгороде команды не смогли распечатать ворота друг друга — 0:0.

    Всего в 8-ми очных матчах на счету «красно-белых» 4 победы, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак» с коэффициентом 2.05.

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