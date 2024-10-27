27 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Спартак». Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородцы пока что борются за выживание в текущем сезоне чемпионата России.

Команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

На счету нижегородского коллектива 12 забитых мячей и 22 пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Акроном» (2:2).

До этого же нижегородцы победили «Оренбург» (2:1), но проиграли «Локомотиву» (1:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней же игре «Пари НН» победил «Краснодар» (2:1) в Кубке страны.

Не сыграют: травмированы Константин Марадишвили, Мамаду Маига и Илья Жигулвв.

Состояние команды: в последнее время результаты коллектива стали налаживать. Совсем недавно у команды сменился тренер. На смену Саши Иличу пришел Виктор Гончаренко.

Думается, что главной задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элите. Под эту задачу и брали белорусского тренера.

«Спартак»

Турнирное положение: московский коллектив пока что не может бороться за тройку сильнейших.

Москвичи смогли набрать только 19 очков и идут на шестой строчке в турнирной таблице.

Команда из Москвы смогла забить 17 мячей, а в свои ворота пропустила 12.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» крупно проиграли «Краснодару» (0:3) и разгромили «Ростов» (3:0).

До этого «народная команда» проиграла «Локомотиву» (1:3) и сыграла вничью с «Динамо» (2:2).

В последней игре коллектив из столицы России победил махачкалинское «Динамо» (1:0) в Кубке страны.

Не сыграют: столичной команде не помогут травмированный Никита Чернов и дисквалифицированный Наиль Умяров.

Состояние команды: сейчас «Спартак» пребывает не в лучшей форме. Подопечных Деяна Станковича лихорадит и они крайне нестабильны.

В последнее время эксперты уже задумываются о возможной отставке Станковича. Еще несколько неудачных матчей «Спартака» и стульчик под ним точно зашатается.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

«Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

в последней очной игре 5 мая «Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Пари НН» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.80 и 2.05 соответственно.

Прогноз: «Пари НН» практически наверняка будет играть от обороны и рассчитывать на контратаки, поэтому поставим на то, что в матче будет забито мало мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05

Прогноз: «Спартак» все же сильнее своего оппонента и ему нужно побеждать, поэтому и поставим на его победу.

Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.90