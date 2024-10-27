ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона? «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА Фрэнсис Нганну и Ренан ФеррейраФеррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»?
    Все новости спорта

    «Пари НН» и «Спартак» много не забьют

    «Пари НН» — «Спартак». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат России, 27 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эсекьель Барко
    27 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Спартак». Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Октября 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:15 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: нижегородцы пока что борются за выживание в текущем сезоне чемпионата России.

    Команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Пари НН — Спартак: коэффициенты букмекеров

    На счету нижегородского коллектива 12 забитых мячей и 22 пропущенных.

    Последние матчи: в прошлых турах «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Акроном» (2:2).

    До этого же нижегородцы победили «Оренбург» (2:1), но проиграли «Локомотиву» (1:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней же игре «Пари НН» победил «Краснодар» (2:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: травмированы Константин Марадишвили, Мамаду Маига и Илья Жигулвв.

    Состояние команды: в последнее время результаты коллектива стали налаживать. Совсем недавно у команды сменился тренер. На смену Саши Иличу пришел Виктор Гончаренко.

    Думается, что главной задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элите. Под эту задачу и брали белорусского тренера.

    «Спартак»

    Турнирное положение: московский коллектив пока что не может бороться за тройку сильнейших.

    Москвичи смогли набрать только 19 очков и идут на шестой строчке в турнирной таблице.

  • 13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
  • Прогнозы экспертов на наиболее интересные матчи 13-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Команда из Москвы смогла забить 17 мячей, а в свои ворота пропустила 12.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» крупно проиграли «Краснодару» (0:3) и разгромили «Ростов» (3:0).

    До этого «народная команда» проиграла «Локомотиву» (1:3) и сыграла вничью с «Динамо» (2:2).

    В последней игре коллектив из столицы России победил махачкалинское «Динамо» (1:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: столичной команде не помогут травмированный Никита Чернов и дисквалифицированный Наиль Умяров.

    Состояние команды: сейчас «Спартак» пребывает не в лучшей форме. Подопечных Деяна Станковича лихорадит и они крайне нестабильны.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В последнее время эксперты уже задумываются о возможной отставке Станковича. Еще несколько неудачных матчей «Спартака» и стульчик под ним точно зашатается.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре 5 мая «Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Пари НН» — в 6.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.80 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: «Пари НН» практически наверняка будет играть от обороны и рассчитывать на контратаки, поэтому поставим на то, что в матче будет забито мало мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05

    Прогноз: «Спартак» все же сильнее своего оппонента и ему нужно побеждать, поэтому и поставим на его победу.

    Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.90

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. «Пари НН» и «Спартак» много не забьют
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры