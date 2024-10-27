Пари НН
Спартак
«Пари НН»
Турнирное положение: нижегородцы пока что борются за выживание в текущем сезоне чемпионата России.
Команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Пари НН — Спартак: коэффициенты букмекеров
На счету нижегородского коллектива 12 забитых мячей и 22 пропущенных.
Последние матчи: в прошлых турах «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Акроном» (2:2).
До этого же нижегородцы победили «Оренбург» (2:1), но проиграли «Локомотиву» (1:3).
В последней же игре «Пари НН» победил «Краснодар» (2:1) в Кубке страны.
Не сыграют: травмированы Константин Марадишвили, Мамаду Маига и Илья Жигулвв.
Состояние команды: в последнее время результаты коллектива стали налаживать. Совсем недавно у команды сменился тренер. На смену Саши Иличу пришел Виктор Гончаренко.
Думается, что главной задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элите. Под эту задачу и брали белорусского тренера.
«Спартак»
Турнирное положение: московский коллектив пока что не может бороться за тройку сильнейших.
Москвичи смогли набрать только 19 очков и идут на шестой строчке в турнирной таблице.
Команда из Москвы смогла забить 17 мячей, а в свои ворота пропустила 12.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» крупно проиграли «Краснодару» (0:3) и разгромили «Ростов» (3:0).
До этого «народная команда» проиграла «Локомотиву» (1:3) и сыграла вничью с «Динамо» (2:2).
В последней игре коллектив из столицы России победил махачкалинское «Динамо» (1:0) в Кубке страны.
Не сыграют: столичной команде не помогут травмированный Никита Чернов и дисквалифицированный Наиль Умяров.
Состояние команды: сейчас «Спартак» пребывает не в лучшей форме. Подопечных Деяна Станковича лихорадит и они крайне нестабильны.
В последнее время эксперты уже задумываются о возможной отставке Станковича. Еще несколько неудачных матчей «Спартака» и стульчик под ним точно зашатается.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Спартак» выиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре 5 мая «Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Пари НН» — в 6.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.80 и 2.05 соответственно.
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60ЦСКА — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.05Манчестер Сити — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Пари НН» практически наверняка будет играть от обороны и рассчитывать на контратаки, поэтому поставим на то, что в матче будет забито мало мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05
Прогноз: «Спартак» все же сильнее своего оппонента и ему нужно побеждать, поэтому и поставим на его победу.
Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 1.90