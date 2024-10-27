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    Личка: Соперник забил нам три мяча, но это не были ошибки обороны и вратаря

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча с «Химками» (4:3).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Перед игрой мы хотели сыграть на ноль, но, сожалению, не получилось. Забиваем первый гол и через 30 секунд пропускаем. Не хватает концентрации. Допустили большие ошибки. Тяжелая игра, соперник искал длинные мячи на Заболотного. "Химки" показали, что у них опытные и обученные игроки: Заболотный, Бакаев, Мирзов. Очень важная победа для нас.

    Понятно, что не всегда все идет так, как бы хотелось. Мы хорошо искали мячи между линиями, но плохо реализовывали следующий пас. Хотелось больше остроты, чтобы больше брали ответственность на себя, но весь первый тайм так не получалось.

    Гол Фернандеса был очень важен, потому что в этот момент "Химки" могли бы закрыться и выйти на быстрые контратаки.

    Тюкавин? Он получал мячи между линиями, но следующие решения не были опасными для соперника. Тюкавин мог убегать, но он ждал и хотел отдать пас Артуру. Он должен был брать ответственность и выходить на скорости. Должно было быть больше остроты и желания забить гол.

    Оборона? Оборона выигрывала борьбу, но полузащита не следила за вторым мячом. Мы успешно оборонялись, сколько было мячей на Заболотного. Он отличный нападающий, очень опытный и умный. Да, соперник забил нам три мяча, но это не были ошибки обороны и вратаря», — цитирует Личку «Матч ТВ».

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    После этого матча «Динамо» идет четвертым с 26 очками, а «Химки» на 12-й строчке с 11-ю.

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