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    Адиев: Батраков — очень быстрый игрок

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    Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев похвалил игрока «Локомотива» Алексея Батракова. Специалист отметил скоростные качества футболиста.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батраков — очень быстрый игрок. В этой зоне "десятки" он не только показывает диспетчерские качества и стандарты, которые у него прекрасно поставлены, но и очень хорошо смотрит на ворота. Постоянно нацелен на угрозу, на опасный момент. У Алексея есть этот дар, плюс он поймал уверенность.

    Надо отметить и весь остальной "Локомотив". Пиняев здорово играет, Самошников раскрылся, Тикнизян усиливает со скамейки. Галактионов нашёл сочетания, сделал быстрые фланги, вся команда ориентирована на скорость. При атаке они выстраиваются 4-4-2, при защите гибридная схема — 5-4-1», — рассказал Адиев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» в 13-м туре РПЛ сыграет с «Зенитом». Матч состоится 27 октября в Санкт-Петербурге.

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