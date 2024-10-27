Адиев: Батраков — очень быстрый игрок

Экс-наставник сборной Казахстанапохвалил игрока «Локомотива». Специалист отметил скоростные качества футболиста.

«Батраков — очень быстрый игрок. В этой зоне "десятки" он не только показывает диспетчерские качества и стандарты, которые у него прекрасно поставлены, но и очень хорошо смотрит на ворота. Постоянно нацелен на угрозу, на опасный момент. У Алексея есть этот дар, плюс он поймал уверенность.

Надо отметить и весь остальной "Локомотив". Пиняев здорово играет, Самошников раскрылся, Тикнизян усиливает со скамейки. Галактионов нашёл сочетания, сделал быстрые фланги, вся команда ориентирована на скорость. При атаке они выстраиваются 4-4-2, при защите гибридная схема — 5-4-1», — рассказал Адиев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» в 13-м туре РПЛ сыграет с «Зенитом». Матч состоится 27 октября в Санкт-Петербурге.