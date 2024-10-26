Биджиев: Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать

Главный тренер махачкалинскоговысказался о матче против(1:1).

«Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это самое большое разочарование.

Я бы не сказал, что поле чем‑то сильно помешало. Просто мы оказывали прессинг, а соперник играл в длинные передачи, поэтому нужно было подбирать мячи, и была борьба за второй мяч. В целом, поле было нормальное.

Табидзе получил повреждение в первом тайме, завтра‑послезавтра пройдет обследование», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Акрон» — на 8-й позиции (13).