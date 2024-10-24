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    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
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    Тотти получил предложения из итальянской Серии Б

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    Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти в ближайшее время может возобновить карьеру.

    Франческо Тотти
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    Франческо Тотти

    Ранее 48-летний Тотти признался, что ему предложили вернуться в профессиональный футбол.

    «Со мной связывались команды Серии А и натолкнули меня на безумную идею возвращения. Это было бы трудно, но в жизни никогда не говори "никогда". Есть игроки, которые возвращались через много лет после окончания карьеры», — сказал Тотти в общении с итальянским журналистами.

    По информации La Gazzetta dello Sport, у Тотти есть предложения от клубов итальянской Серии Б.

    Кроме того, источник утверждает, что у одного из лучших футболистов в истории «Ромы», возможно, есть варианты в Саудовской Аравии.

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    • Тотти в течение всей карьеры выступал только за «Рому». Свой последний официальный матч он провел в 2017 году.

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